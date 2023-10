5 astuces pour un jardin aromatiques bien pensé

Il est préférable de regrouper les aromates dans un même coin du jardin ou en bordure et si possible près de la cuisine. Ainsi, vous pourrez les entretenir plus facilement et les cueillir plus rapidement. N'oubliez pas de créer des sentiers autour du jardin aromatique afin de pouvoir circuler sans risquer d’abîmer les plants. Pensez également à planter les variétés de grande taille à l'arrière du jardin pour avoir accès plus aisément aux plus petites variétés. Cela améliorera aussi l'aspect visuel du coin aromatique. Enfin, si vous cultivez de la menthe, notez dans un coin de votre tête qu'il s'agit d'une plante invasive qui se propage très vite. N'hésitez pas à la cultiver dans un pot. Celui-ci peut être hors ou en terre. Cela permettra de contenir les racines. À vous de jouer !