5 idées de cocktails à boire pour savourer sans culpabilité cet été

Quand le mercure grimpe, on cherche à s’offrir des boissons désaltérantes et festives. L’un des cocktails stars de l’été est sans conteste le mojito. Version classique, aux fruits ou royal avec du champagne, on peut le proposer au verre, mais également en version XXL dans un grand pichet pour en profiter à plusieurs. Si vous cherchez à limiter l’apport calorique de ce cocktail, vous pouvez ajuster la proportion d’eau pétillante à la hausse et réduire celle de rhum et la quantité de sucre.

Boisson traditionnelle d’origine espagnole, la sangria est aussi une proposition intéressante pour se faire plaisir en été à l’heure de l’apéritif. En version rouge, blanche ou rosé, la sangria se compose de vin dans lequel on fait macérer quelques fruits de saison. Cette boisson fait partie des cocktails alcoolisés les moins caloriques, à condition de choisir des vins peu sucrés.

Enfin, pour des boissons festives à l’apport calorique minime, tournez-vous vers les pétillants. Champagnes, mousseux et autres crémants sont plus faibles en calories que les alcools forts. Pour varier les plaisirs, vous pourrez rajouter du jus d’orange à votre champagne pour en faire un mimosa, de la purée de pêche à votre coupe de Prosecco pour un Bellini maison ou encore quelques framboises dans votre crémant pour un côté plus fruité, mais attention, cela rajoute quelques calories !