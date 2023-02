500 entreprises, 4000 références... Le logo "Produit en Bretagne" fête ses 30 ans

"J’ai tendance à vraiment le chercher, c’est une petite aide. Je suis assez chauvin sur certains produits, donc on se base sur ces produits-là, ça devient une habitude et on les achète sans regarder après", explique Dorian dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Pour d’autres, c’est un gage de qualité. "En général, je sais que ce sont des produits dont je vais être satisfaite", témoigne une autre cliente. "C’est un peu comme un label de qualité, de provenance, et puis on est attaché à sa région", poursuit un autre acheteur.

À travers ce logo, l’association "Produit en Bretagne" a effectivement conforté l’agroalimentaire breton. La conserverie Gonidec a ainsi été une des premières entreprises à l'avoir adopté. "C’est la garantie que le produit a été produit ici, avec un savoir-faire breton et les ingrédients, si possible, bretons, quand ils existent", souligne son PDG, Jacques Gonidec.

Selon lui, la marque a également permis d’affirmer l’identité de l'entreprise. "Les 'Produit en Bretagne', c’est aussi une manière de promouvoir nos marques et de ne pas, demain, être fabricant de marques distributeurs, ou une entreprise potentiellement rachetable par une multinationale", confie encore le responsable.