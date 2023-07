6 idées reçues sur le rat de compagnie : vrai ou faux ?

VRAI et FAUX. Longtemps, on a pensé que les morsures de rat jouaient un rôle majeur dans les épidémies de peste noire qui ont décimé régulièrement la population européenne durant le Moyen Âge. Aujourd'hui, on sait que le rongeur était seulement porteur de puces infectées par le bacille de la peste et que ce sont leurs piqûres qui transmettaient la maladie et non le rat directement. Nettement moins exposé aux micro-organismes à condition d'être bien entretenu que son cousin sauvage, le rat domestique ne peut pas plus vous transmettre de maladie qu'un chien ou un chat ! Néanmoins, il peut être contaminé par la teigne et vous exposer à cette zoonose si vous ne prenez pas soin de son hygiène.