VIDÉO - 600 euros pour une photo : ces animaux stars des réseaux sociaux qui peuvent rapporter gros

Sur les réseaux, plus de trois propriétaires sur dix consacreraient un compte à leur animal. Le chien Jiffpom, par exemple, est suivi par plus de neuf millions de personnes. C’est trois fois plus que l’acteur Omar Sy. On peut suivre aussi un hérisson ou encore un alpaga. Mais pourquoi les gens sont-ils tant attirés par ce genre de vidéos et photos ? La réponse est cérébrale. "Quand on regarde ces vidéos, instinctivement, on va sécréter une hormone spécialement dédiée à l’attachement qui s’appelle l’ocytocine et elle est liée à l’attachement, mais aussi à l’amour, à l’amitié, tout ce qui est relations autour de nous", explique Lucille Wicker, psychologue clinicienne et zoothérapeute. Et ça, certains l’ont bien compris et en font leur business.