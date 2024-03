A-t-on le droit de fixer une urne funéraire sur une tombe ?

La crémation est un choix de plus en plus populaire auprès des Français en matière d’obsèques. Les cendres du défunt peuvent être conservées dans une urne, mais uniquement dans certaines conditions. Il est notamment possible de sceller l’urne sur un monument funéraire dans certaines conditions.

En France, la crémation a longtemps été très peu usitée dans le choix des modes d’obsèques. Mais depuis quelques années, elle rattrape l’inhumation (enterrement) et pourrait devenir majoritaire sous peu. C’est une décision qu’il est préférable d’exprimer de son vivant, soit par la rédaction d’un testament, soit en laissant des informations le plus clairement possible. Car dans le cas contraire, ce sera aux héritiers de trancher. Or, on préférera toujours les dispenser de cette charge dans un moment de deuil, et éviter que des désaccords surviennent. Outre le simple choix de l’inhumation, il vaut mieux aussi préciser ce que l’on souhaite qu’il advienne de ses cendres.

Est-il autorisé de fixer une urne sur une tombe ?

Plusieurs options sont possibles, et notamment le scellement sur une pierre tombale. Contrairement à une croyance tenace, il n’est plus possible de conserver chez soi les cendres d’un défunt depuis 2008, sauf si le décès est antérieur à cette date. Il reste donc comme choix la dispersion des centres, son inhumation et le dépôt de l’urne dans un lieu dédié. Il peut s’agir d’un columbarium, mais aussi d’une pierre tombale ou plus généralement d’un "monument funéraire". Il ne s’agit pas d’une opération anodine et certaines règles de formes doivent être respectées. Elles dépendent de l’existence ou non d’une concession. Dans la plupart des cas, les communes vendent l’usage temporaire ou perpétuel d’espaces dans les cimetières. Mais il peut arriver qu’ils soient mis à disposition à titre gratuit.

Quelle procédure pour sceller une urne ?

Si vous souhaitez sceller une urne sur un monument funéraire faisant l’objet d’une concession, cela est assimilé à une inhumation. Il faut donc demander préalablement au maire de la commune son autorisation. L’opération peut être menée sur un monument spécialement créé pour le défunt, mais aussi d’une tombe collective ou d’un caveau familial. La première suppose que le nom du défunt soit précisé dans l’acte de concession. Le second est réservé aux membres de la famille du fondateur de la concession. Si le monument ne fait pas l’objet d’une concession, une simple déclaration préalable auprès du maire peut suffire pour sceller une urne. De même, l’autorisation et la déclaration préalable seront nécessaires pour déplacer l’urne, acte qui est assimilé à une exhumation.

Qui peut procéder au scellement d’une urne ?

Des conditions doivent également être observées concernant la façon dont l’urne est fixée. Il n’existe pas de textes juridiques précis sur ce point. Là encore, les règles sont déduites du fait qu’il s’agit techniquement d’une inhumation. Or, le dépôt des restes du défunt doit être fait par un opérateur funéraire habilité, comme une entreprise de pompes funèbres, en garantissant le respect des cendres. Un simple marbrier ne peut procéder au scellement, et encore moins un particulier, même héritier. L’urne doit être attachée à la tombe et non pas simplement déposée. Par ailleurs, le règlement intérieur du cimetière peut encadrer les méthodes de fixation. À noter qu’une urne vide ne peut être ajoutée à un monument funéraire, sauf dans le cas particulier où le corps n’aurait pas pu être récupéré.