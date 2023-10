Abri de jardin : échapper (légalement) à la taxe d'aménagement, c'est possible !

Si vous avez l'âme d'un bricoleur et que vous souhaitez échapper à la taxe d'aménagement, vous pouvez choisir un abri démontable. Ce cabanon devra être sans fondations, ne pas être fixé au sol et surtout, il devra être monté et démonté chaque saison. Et jamais plus de trois mois par an. Il existe, dans le commerce, des abris en kit qui ne nécessitent pas de dalle en béton et qui se rangent facilement. Vous pouvez l'entreposer simplement dans le garage quand il est démonté.