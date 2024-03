Accents, majuscules, caractères spéciaux... nos astuces pour maîtriser son clavier comme un pro !

Des raccourcis clavier permettent de réaliser des accents sur les majuscules. Le correcteur orthographique de votre ordinateur peut vous permettre d’accentuer les majuscules. Pour un clavier plus complet, vous pouvez télécharger une application sur votre ordinateur.

En majuscules comme en minuscules, certaines lettres peuvent prendre un accent. Le clavier francophone de l’ordinateur prévoit d’ailleurs des touches spéciales pour le "à" le "é" ou encore le "è". Mais comment faire lorsque ces lettres nécessitent une majuscule, selon le contexte où elles sont employées ? Aucune touche n’est prévue à cet effet, ce qui ne simplifie pas la tâche de celui ou celle qui s’impose une rigueur absolue en orthographe. Heureusement, des solutions existent. Voici nos astuces pour mettre des accents sur les majuscules lorsque vous tapez à l’ordinateur.

Utiliser les raccourcis clavier

Si les majuscules accentuées ne figurent pas directement sur les touches de votre clavier, vous pouvez néanmoins les faire apparaître à l’écran. Des combinaisons existent pour cela, que vous utilisiez un ordinateur sous Windows ou sous macOS. Si vous les mémorisez, ces raccourcis clavier peuvent vous permettre de gagner du temps lorsque vous rédigez sur votre ordinateur.

Pour les utilisateurs de Windows, voici les associations de touches à retenir pour accentuer les lettres majuscules :

-À : alt 0192

-Â : alt 0194

-Ä : alt 0196

-É : alt 144

-È : alt 0200

-Ê : alt 0202

-Ë: alt 0203

-Ï : alt 0207

-Ô : alt 0212

-Ù : alt 0217

Pour que ces raccourcis clavier fonctionnent, il faut maintenir enfoncé la touche Alt et taper la suite de chiffres.

Les combinaisons sont différentes pour les utilisateurs d’un ordinateur sous macOS. Voici les raccourcis qu’il faut alors effectuer :

-À : ver maj 0

-Â : ^ A

-Ä : ¨ A

-É : ver maj 2

-È : ver maj 7

-Ê : ^ E

-Ë : ¨ E

-Ï : ¨ I

-Ô : ^ O

-Ù : ` U

Les raccourcis clavier sont plus instinctifs sur macOS, puisqu’il s’agit seulement de combiner les lettres et les accents entre eux, de même que pour des lettres accentuées en minuscules. La différence étant d’enclencher le bouton permettant de réaliser ces lettres en capitales.

Utiliser le correcteur orthographique

S’il n’est pas parfait, votre ordinateur dispose malgré tout d’un correcteur orthographique intégré. Il peut ainsi vous proposer des modifications de texte, lorsqu’il détecte une erreur dans le contenu tapé. Cela peut être une bonne manière pour ajouter un accent à une lettre majuscule. Il vous suffit de faire un clic droit avec votre souris sur le mot souligné en bleu ou en rouge, et de faire défiler les suggestions orthographiques. Si votre correcteur ne vous propose pas la majuscule accentuée lorsqu’elle est nécessaire, vous pouvez l’ajouter par vous-même, en complétant le dictionnaire de l’outil. La manipulation peut sembler fastidieuse à faire la première fois, mais elle vous permettra de gagner du temps par la suite. Votre ordinateur va en effet mémoriser la modification de texte et pourra ainsi vous la suggérer une prochaine fois.

Personnaliser le clavier grâce à un logiciel

Si les raccourcis clavier vous semblent trop complexes et que votre correcteur ne vous permet pas d’accentuer à coup sûr les lettres concernées, vous pouvez toujours installer un logiciel dédié sur votre ordinateur. Cela vous permettra de saisir plus facilement l’ensemble des majuscules, ainsi que les caractères spéciaux. Vous pouvez télécharger ces logiciels directement depuis votre navigateur de recherche et sélectionner ensuite ce nouveau clavier dans les paramètres de votre ordinateur. Différents outils sont disponibles, selon que vous travaillez sur Windows ou sur macOS.

Copier-coller les lettres en majuscules

Si aucune de ces astuces ne vous satisfait, vous pouvez toujours opter pour un copier-coller, lorsque vous avez besoin d’effectuer une majuscule avec accent. Il vous suffit alors de faire une recherche internet adaptée à votre demande. Vous pouvez par exemple indiquer : "a majuscule avec accent", et vous trouverez des pages internet avec le caractère recherché. Vous pouvez ainsi le copier et le coller à l’endroit souhaité. De la plus complexe à la plus artisanale, chacune de ces méthodes a ses avantages pour vous permettre, in fine, de taper dans un parfait français.