Achat d'une voiture électrique : les Français (encore plus) réticents

L'analyse des réponses par catégorie de population semble indiquer qu'un fossé se creuse entre classes aisées et modestes dans leur perception de la voiture électrique, ainsi qu'entre jeunes et vieux. 43% des cadres, et 41% des 25-34 ans envisagent ainsi d'acquérir un véhicule vert. "Les seniors et les catégories sociales populaires restent très largement sceptiques", confirme Frédéric Dabi, le directeur général de l'Ifop. Pour les deux tiers des acheteurs potentiels, les coûts liés à la voiture électrique sont trop élevés, et à peine 16% estiment qu'ils sont inférieurs à ceux d'une voiture thermique.