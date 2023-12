Achats en ligne ou par téléphone : jusqu’à quand puis-je me rétracter ?

Le délai de rétractation est obligatoire pour les achats effectués sur Internet, par téléphone ou par courrier. Le délai minimum de rétractation est fixé à quatorze jours, mais peut être étendu par le vendeur. Ce droit ne s’applique pas pour certains biens et services.

Il n’est pas sans intérêt en période de Black Friday et à l’approche de Noël. Le droit de rétractation offre en effet à chacun la possibilité de changer d’avis et de se faire rembourser de son achat, qu’il s’agisse d’un bien ou d’un service, dès lors qu’il a été réalisé à distance. Combien de temps ce droit est-il valable ? Quelles sont les conditions d’application ? On fait le point.

Qu’est-ce que le droit de rétractation ?

Le droit de rétractation existe pour la vente de biens et de services réalisée à distance. Il peut s’agir d’un achat mené sur internet, par téléphone ou encore par courrier, indique le site Service public. Selon l’article L221-1 du Code de la consommation, ce droit s’exerce pour “tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat”. Bon à savoir après la période du Black Friday : le délai de rétractation s'applique aux produits soldés, d’occasions ou déstockés.

Quel est le délai pour se rétracter ?

Le délai minimum légal de ce droit de rétractation est fixé à quatorze jours. Il commence à courir, soit à compter de la conclusion du contrat, ou de la livraison du bien. Cela varie selon le type de vente opérée, qu’il s’agisse d’un bien ou d’un service. Le délai est généralement notifié dans le contrat. Si la durée minimum de rétractation est fixée à quatorze jours, le professionnel peut proposer une échéance plus longue.

Comment faire appliquer le droit de rétractation ?

Pour faire valoir son droit de rétractation, le client doit, avant la fin du délai établi dans le contrat (quatorze jours ou plus), notifier au vendeur qu’il souhaite annuler son achat. Il peut le faire via un formulaire directement fourni par le professionnel, ou par tout autre écrit indiquant sa volonté de se rétracter. Le renvoi du bien sans un tel document ne suffit pas. Il est conseillé de conserver la preuve de l’envoi de ce document, ainsi que la date d’envoi, en cas de litige avec le professionnel.

Retourner le bien au vendeur

Lorsque le client fait part de sa volonté d’annuler le contrat, celui-ci devient caduc. Le bien doit alors être retourné à l’entreprise, s’il y en a un, et elle doit procéder au remboursement de la somme versée. À noter que le client dispose encore d’un délai de quatorze jours après la rétractation pour renvoyer le ou les biens concernés. Les frais de retours peuvent être à sa charge, si le vendeur n’a pas indiqué qu’ils les prenaient à son compte.

Un remboursement attendu dans les 14 jours

Après cette période, le professionnel dispose lui aussi de quatorze jours pour procéder au remboursement. Mais il peut différer ce paiement jusqu’au jour de la réception des produits. Les sommes dues sont majorées en cas de retard de remboursement. À noter que le remboursement doit être fait par le même mode de paiement que celui utilisé lors de l’achat, sauf accord du client pour employer un autre moyen. Le remboursement sous forme d’avoir ou de bon d’achat est impossible sans l’accord du consommateur.

Pour les services, le client doit s’acquitter du coût de la prestation pour le nombre de jours dont il en a profité avant d’exercer son droit de rétractation.

Quelques exceptions

Si le droit de rétractation est obligatoire pour les achats à distance de biens et de services, il existe néanmoins quelques exceptions. Il ne s’applique pas pour les biens ou services dont le prix dépend des fluctuations des marchés financiers ; les biens sur-mesure, confectionnés à la demande du client ou personnalisés ; les biens périssables ; les biens dont le retour est impossible pour une question d’hygiène ou de santé dès lors qu’ils ont été ouverts (par exemple des sous-vêtements vendus en sachets fermés) ; les biens indissociables d’autres produits, comme une télécommande de télévision. Cela vaut aussi pour un film téléchargé par exemple, pour la location d’une place de parking faite à la demande du consommateur, pour les CD, DVD ou logiciels informatiques ouverts, pour les réservations d’hôtel, de places de spectacles ou de location de voiture, ou encore pour les journaux et magazines. Pour éviter les mauvaises surprises, il peut être utile de lire les conditions générales de vente, avant de procéder à l’achat.