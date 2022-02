Achats en ligne : les conseils pour éviter les mauvaises surprises

La loi est très claire. En cas de litige, le vendeur, et non la place de marché, est responsable. Alors certaines en profitent et sont peu regardantes sur les marchandises qu’elles revendent, avec parfois des produits contrefaits, voire dangereux. Dans un laboratoire de la répression des fraudes, les agents testent leur conformité et font des découvertes inquiétantes. "Cette guirlande présente un risque de départ d’incendie et un risque d’électrocution", montrait en 2019 Louis Szymanski, ingénieur de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes). Face à ces risques, la France a pris une décision inédite : la plateforme américaine Wish a été déréférencée des moteurs de recherche.