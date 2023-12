Agios, commission d’intervention… : combien coûte un découvert ?

Au cours d’une vie, il n’est pas rare de se retrouver à découvert. Des frais s’appliquent alors, mais un plafond de découvert autorisé permet de les limiter. Au-delà des fameux agios, d’autres pénalités peuvent se révéler plus problématiques.

Le mois de décembre est souvent associé à des dépenses importantes effectuées en peu de temps. Les cadeaux de Noël, repas de réveillon et vacances peuvent vite peser sur les budgets serrés. Même les personnes ayant des revenus d’ordinaire suffisants peuvent donc se retrouver brièvement à découvert. C’est une situation que tout client d’une banque peut rencontrer dans sa vie. Si elle peut être facilement réglée, les frais qui s’appliquent alors ne sont pas à négliger.

Comment sont calculés les agios ?

La plupart des banques proposent un découvert autorisé. Cela signifie que les comptes ne seront pas bloqués, mais n’empêche pas d’appliquer des pénalités, comme les fameux agios. Ils peuvent être de trois natures. D’abord les agios forfaitaires, fixes et dont le montant est prévu par le contrat. Ils s’appliquent quels que soient le montant et la durée du découvert. Ils ne sont généralement que de quelques euros.

La banque peut aussi appliquer des agios proportionnels. Ils se calculent selon la formule suivante : découvert X nombre de jours X taux / 365. Enfin, ces agios peuvent être majorés lorsque le découvert est supérieur au montant autorisé. Dans les deux cas, les taux sont fixés par la banque, mais ne peuvent être supérieurs au seuil d’usure, de 17,99 % en décembre. Avec ce mode de calcul, le coût des agios reste assez faible en cas de découvert limité et passagers. Par exemple, un client qui est à découvert de 300 euros pendant 10 jours paiera, au taux maximum autorisé, moins de 1,5 euro d’agios proportionnels. Et les agios forfaitaires ne sont pas automatiques.

Quels autres frais s’appliquent en cas de découvert ?

À moins d’un découvert important ou constant, les agios représenteront rarement plus d’une dizaine d’euros. En revanche, les commissions d’interventions peuvent s’appliquer pour un montant bien plus significatif. Il s’agit d’un prélèvement effectué par la banque lors de chaque opération lorsque vous dépassez le découvert autorisé. Son montant est plafonné à 8 euros par opération et 80 euros par mois. Les personnes en situation de fragilité financière (interdits bancaires, en situation de surendettement…) bénéficient d’une protection supplémentaire. Le montant maximal est alors fixé à 4 euros par opération et 25 euros par mois.

Ainsi, lorsque l’on respecte le plafond de son découvert autorisé, les frais resteront en principe assez faibles. De plus, si cela ne vous arrive que très exceptionnellement, il sera toujours possible de négocier leur montant auprès de votre banquier. Un découvert régulier pourra cependant représenter une somme significative au fil du temps et surtout se creuser, jusqu'en dessous du seuil autorisé. Par ailleurs, lors de la demande d’un prêt, la bonne gestion est un critère qui entre en compte pour la banque, tant pour l’octroi que la fixation du taux. Être régulièrement à découvert ne plaidera pas en votre faveur. Dans un contexte de taux élevés, cela risque de vous coûter bien plus cher que des agios.