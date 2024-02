Viande venue d'Irlande estampillée "viande française" : est-ce possible ?

L'image d'une étiquette de viande bovine, vendue dans un Leclerc, est devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle porte le label "viande bovine française" alors que l'animal aurait été abattu en Irlande. Il s'agit d'une erreur d'étiquetage.

La crise agricole a pointé du doigt les aliments importés présents dans nos supermarchés, les producteurs appelant à revenir à une consommation française. Mais peut-on avoir confiance en ces labels ? Pas vraiment, selon les internautes qui partagent la photo d'une étiquette de viande.

L'une d'elles, collée sur une bavette d'aloyau vendue dans un supermarché de la Marne, est devenue virale depuis ce samedi 3 février. Et pour cause : alors qu'elle porte le label "viande bovine française", cette pièce aurait été abattue et découpée en Irlande avant d'arriver dans les rayons du Lerclerc de Vitry-le-François.

Cette photo largement partagée sur les réseaux sociaux montre un label "viande française" sur une viande venue d'Irlande, le 3 février 2024 - Capture d'écran

De quoi pousser les internautes à décrire une "escroquerie". "Lisez bien les étiquettes !", recommande ainsi l'un d'eux, quand un autre parle d'un "label mensonger". Mais pour d'autres, cette étiquette ne représenterait pas une quelconque arnaque. "Ce sont des vaches françaises, d'espèce bovine Française, d'élevage né en France et importé en Irlande pour y être élevé, abattu, découpé sous les normes françaises afin d'être commercialisé en France", argue ainsi un internaute. Alors, qui a raison ? Ce logo est-il trompeur ?

Une faute

Introduit depuis 1996, le label "viande bovine française" a bien pour objectif "de rassurer les consommateurs français sur l'origine des viandes de gros bovins qu’ils consomment", comme le rappelle l'Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes (Interbev) sur son site. Or, le cahier des charges pour obtenir ce label est très précis et couvre l'ensemble de la chaine de fabrication.

Pour l'obtenir, le produit doit être issu d'animaux nés, élevés, abattus, découpés et transformés en France. Il promet aussi la "traçabilité totale de la viande de la ferme jusqu'à l'étal". Ici, le critère n'est donc visiblement pas respecté. Le numéro d'identification sur l'étiquette renvoie bel et bien à un atelier de découpe de viandes d'animaux de boucherie agréé en Irlande.

Alors, y a-t-il eu tromperie ? Sur les réseaux sociaux, les magasins Leclerc ont réagi et expliqué qu'il s'agissait d'une "erreur d'étiquetage" à cause d'une "nouvelle balance" de ce magasin de Vitry-le-François. Une erreur désormais "corrigée", selon les magasins. Mais la faute incombe-t-elle au label ou à l'origine irlandaise ?

Pour le vérifier, nous avons contacté Interbev. L'Association du bétail et des viandes confirme, à partir du numéro de lot, qu'il y a bien eu un manquement de la part du supermarché. "Le magasin a apposé le logo VBF alors qu'il n'aurait pas dû", nous indique-t-on. Or, afficher un certificat ou un label sans en respecter les conditions peut être assimilé à une pratique commerciale trompeuse. Interrogé à ce sujet, le distributeur qui plaide le "100% origine France" sur son site n'est pas revenu vers nous dans l'immédiat.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur X : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.