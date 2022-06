Aide à la personne : le crédit d'impôt instantané va se généraliser

Concrètement, le crédit d'impôt permet de récupérer 50% des sommes engagées pour salarier une aide à domicile (aide au lever, au coucher, à la toilette, ou entretien de la maison et travaux ménagers). Elle est distincte de la déduction d'impôt, ce qui permet aux personnes non imposables de récupérer cette somme. Jusqu'ici, l'administration fiscale versait en début d'année une avance de 60% sur les salaires prévus, et les 40% restants au mois d'août. Le crédit d'impôt simplifié permet aux personnes employant des aides de ne verser, chaque mois que les 50% à leur charge.