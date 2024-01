Aide juridictionnelle : comment peut-on en bénéficier ?

Cette aide permet aux personnes ayant des revenus modestes de disposer d’un soutien financier de l’État pour payer leurs frais de justice. Cet appui financier est soumis à des conditions de ressources et de patrimoine. Un formulaire de demande doit être rempli et adressé au tribunal pour prétendre à l’aide juridictionnelle.

Comment solliciter la justice lorsqu’on n’a pas les moyens de payer un avocat ? C’est une question qui taraude des Français qui voudraient pourtant faire valoir leurs droits après avoir subi un préjudice. Pour pallier cette problématique, il existe une aide juridictionnelle. Comment fonctionne-t-elle et qui peut en bénéficier ? On fait le point.

Qu’est-ce que l’aide juridictionnelle ?

L’aide juridictionnelle est un appui financier de l’Etat donné aux avocats ou à tout autre professionnel du droit, lorsqu’un justiciable n’est pas en mesure de payer ses frais de justice du fait de revenus trop modestes, explique le site Service public. Cette aide juridictionnelle va ainsi permettre à une personne ayant de faibles revenus de pouvoir faire valoir ses droits en justice, en lui payant toute ou partie des frais engagés. L’Etat paiera directement les professionnels, sans passer par le justiciable. A noter qu’il faut être soit de nationalité française, être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, un mineur de nationalité étrangère ou un étranger faisant l’objet d’une procédure d’obligation de quitter le territoire ou d’expulsion, pour y prétendre.

Le calcul des ressources

L’aide juridictionnelle est attribuée selon le revenu fiscal de référence ou les ressources imposables de la personne qui la sollicite. Les salaires et rémunérations, les rentes, les pensions de retraite, les pensions alimentaires et les revenus locatifs entrent en compte dans le calcul. Il est possible de réaliser une simulation de l’aide à laquelle vous pourriez avoir droit, sur le site Service public. A noter que l’attribution de cet appui financier varie selon les ressources et le patrimoine de l’ensemble du foyer fiscal.

L’aide accordée peut être totale ou partielle, c’est-à-dire que l’Etat peut payer seulement 55 % ou 25 % des frais de justice engendrés, si vos ressources sont supérieures au plafond défini. A titre d’exemple, pour une personne seule, l’Etat prendra en charge 100 % des frais de justice si ses ressources ne dépassent pas les 12 271 euros.

Le calcul du patrimoine

La valeur du patrimoine du demandeur est aussi limitée à certaines conditions, pour pouvoir prétendre à l’aide juridictionnelle. Le montant du patrimoine immobilier du justiciable ne doit en effet pas dépasser les 36 808 euros, hors résidence principale et biens destinés à un usage professionnel. Le patrimoine mobilier pèse lui aussi dans la balance. Pour être éligible à l’aide juridictionnelle, la personne ne doit pas posséder une épargne de plus de 12 271 euros.

Comment faire une demande d’aide juridictionnelle ?

Pour faire une demande d’aide juridictionnelle, vous devez d’abord remplir un formulaire, accessible depuis le site Service public. Des pièces justificatives vous seront demandées pour vérifier les informations transmises. Le formulaire et les documents justifiant votre situation seront ensuite à remettre au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de votre domicile. Même dans le cas de l’obtention d’une aide juridictionnelle, vous pourrez choisir votre avocat ou demander un avocat commis d’office si vous le souhaitez. Aucun frais ne pourra vous être réclamé si vous obtenez une aide totale, même si vous avez choisi le juriste qui vous représente. Si l’Etat ne prend à sa charge qu’une partie des frais, ayez tout de même en tête les honoraires de votre avocat, cela vous évitera une mauvaise surprise au moment de payer la facture.