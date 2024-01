APL : ce qui va changer en 2024

Près de 5,8 millions de ménages français bénéficient des aides personnelles au logement. Le calcul de ces APL dépend de plusieurs éléments, et notamment de l’inflation. Le montant versé pourrait donc augmenter en 2024.

Le début de l’année est généralement marqué par une revalorisation de divers barèmes, notamment pour les aides sociales. Parmi les plus connues, on retrouve les aides personnelles au logement. Elles regroupent l’aide personnalisée au logement (APL), mais aussi l’allocation logement familiale (ALF) et l’allocation logement social (ALS). En 2022, près de 5,8 millions de ménages en ont bénéficié, selon un rapport du ministère de la Ville et du Logement. En moyenne, cela représente un versement de 212 euros par mois, mais les montants varient beaucoup selon la situation de chaque bénéficiaire.

Quels revenus pour bénéficier des APL ?

Il n’existe pas de chiffre unique pour le montant des APL et il n’est donc pas fixé en début d’année. Au contraire du barème d’attribution qui vient d’être revu. Plusieurs éléments entrent en compte pour pouvoir percevoir les APL : les revenus du ménage, sa composition, ainsi que la zone dans laquelle il vit. Chaque année, un plafond appelé "R0" définit les revenus maximum à percevoir pour toucher l’intégralité de l’aide. Plus les revenus dépassent ce seuil, plus les versements baisseront. Ce seuil est réévalué au regard de l’inflation et a donc augmenté en 2024. Pour toucher le maximum, une personne seule doit gagner moins de 5.186 euros par an. Ce chiffre passe à 7 430 euros pour un couple sans enfant et augmente avec la composition du ménage. Pour un couple avec trois enfants, il sera de 9 408 euros.

Les APL vont-elles augmenter en 2024 ?

Si ni vos revenus, ni votre situation familiale n’ont évolué entre 2023 et 2024, il est donc probable que le montant de votre allocation augmente. Par ailleurs, une nouvelle hausse pourrait survenir en fin d’année 2024. En effet, les paramètres de dépense de logement sont également pris en compte dans le calcul. Chaque 1er octobre, le montant est donc augmenté en fonction de l’évolution de l’indice de référence des loyers (IRL) du 2e trimestre. Cette hausse varie selon les zones géographiques. En 2023, elle a été en moyenne de 3,7 %. Une autre augmentation est attendue en octobre 2024, probablement plus faible en raison du ralentissement de l’inflation.

Le calendrier des APL en 2024

Les APL sont versées régulièrement et mensuellement comme la plupart des aides sociales. En principe, elles sont versées le 5 du mois suivant. Par exemple, les APL concernant le mois de décembre ont été versées le 5 janvier. "Si le 5 tombe un samedi ou un dimanche, la CAF effectue le paiement le jour ouvré (hors week-end et jours fériés) le plus proche", précise l’organisme sur son site. Les virements seront donc effectués le 6 en mai 2024 et en janvier 2025, et le 4 octobre. Par ailleurs, selon les établissements bancaires, l’opération ne peut apparaître sur le compte qu’au bout de trois jours.