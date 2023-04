Aides pour le chauffage : les chèques fioul et bois prolongés

Le montant de cette aide n'est pas identique pour tous les foyers. Il varie entre 50 et 200 euros selon les revenus, la composition du ménage, ou bien encore du type de bois de chauffage qui est employé. Si vous utilisez des granulés de bois, le chèque est de 100 ou de 200 euros, selon vos ressources. Si au contraire, vous optez pour des bûches, bûchettes ou plaquettes, la somme qui peut être demandée variera entre 50 et 100 euros. Là encore, en fonction des revenus du ménage.

Notez qu'un portail dédié a été mis en place pour effectuer la demande auprès des autorités. Le versement du chèque n'est, en effet, pas automatique. Plusieurs documents vous seront demandés, notamment "une facture d’achat de bois à votre nom, de moins de 18 mois et d’un montant minimal de 50 euros". Une attestation sera aussi valable en cas de chauffage collectif. En France, on estime que 3,4 millions de personnes se chauffent au bois en France, et que le nombre de ménages éligibles au chèque bois avoisine les 2,6 millions.