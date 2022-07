Aides sur le carburant : combien pourriez-vous toucher au total ?

Promise par le gouvernement en pleine flambée des prix du gazole et de l’essence, sur fond de guerre en Ukraine, la remise sur le carburant comprise entre 15 et 18 centimes par litre est entrée en vigueur le 1er avril 2022. "La TVA étant de 20% sur le continent en Métropole, la remise à la pompe sera de 18 centimes par litre TTC pour le consommateur. Elle sera d'environ 17 centimes en Corse, où la TVA est de 13% et de 15 centimes en Outre-mer, où il n'y a pas de TVA sur les produits pétroliers", avait détaillé le ministère. Cette mesure a coûté 3 milliards d'euros entre avril et juillet au gouvernement, qui rajoute 2,6 milliards pour la prolonger durant l'été. Pour l'ensemble des Français, la ristourne restera à 18 centimes jusqu’à fin septembre. Puis, elle deviendra dégressive : 12 centimes en octobre, 6 centimes en novembre. Elle prendra fin le 1er décembre.