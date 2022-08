Locations de vacances : comment éviter les arnaques ? Nos 5 conseils

Même sur les plateformes, des particuliers peuvent vous demander d’échanger par mail ou téléphone en direct. Fuyez les annonces avec les messages du type : "Veuillez ne pas réserver avant de me contacter", "Veuillez me contacter pour obtenir les dates disponibles", ou encore "Toutes les réservations sans contact préalable seront annulées." Même chose pour le paiement : réglez via la plateforme et jamais directement le loueur par virement par exemple. Dans ce cas-là, vous ne pourrez plus vous défendre auprès de la plateforme qui n’aura pas enregistré votre réservation. S’agissant du paiement, ne payez jamais plus de la moitié de la somme demandée pour réserver.