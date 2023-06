Location saisonnière : ce qu’il faut savoir pour louer son logement

Avant toute chose, si le logement fait partie d’une copropriété, vous devez vous renseigner concernant le règlement de celle-ci pour savoir si vous avez l’autorisation de louer sur Internet.

En tant que locataire, vous avez également le droit de sous-louer sur une plateforme à condition d’avoir l’autorisation écrite de votre propriétaire. Attention : le loyer demandé ne doit pas excéder celui que vous payez.

Une nuit, une semaine, un mois… Vous êtes libre de louer autant que vous voulez, mais un même locataire ne peut pas rester plus de 90 jours. Sachez aussi que vous ne pouvez pas louer votre résidence principale plus de 120 jours par an sauf si vous justifiez votre absence sur une période supérieure à quatre mois dans l'année pour obligation professionnelle, raison de santé ou en cas de force majeure.