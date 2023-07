Alcool maison : puis-je fabriquer mon propre alambic ?

Les confinements ont réconcilié beaucoup de Français avec leurs établis et leurs fourneaux. Le fait maison a donc le vent en poupe et de plus en plus de particuliers cherchent à réaliser leurs propres produits de consommation courante, des cosmétiques aux condiments. L’alcool n’échappe pas à la règle. On ne compte plus les kits censés permettre de réaliser sa propre bière, ou de créer des alcools arrangés personnalisés. La production artisanale de certains alcools est donc parfaitement tolérée, mais dans des conditions bien précises.

On ne peut en effet comparer la fermentation, procédé assez simple qui permet d’obtenir des boissons modérément alcoolisées, et la distillation, beaucoup plus complexe, qui sera réalisée traditionnellement avec un alambic. La fameuse machine à serpentins immortalisée par Zola dans "L’Assommoir" n’est cependant pas en vente libre. "L’achat d’un alambic est soumis à une autorisation de la direction générale des douanes et droits indirects", précise le portail des douanes. Et ce droit est réservé aux personnes "qui justifient d’un besoin professionnel".