5 conseils pour faire aimer les fruits et légumes aux enfants

Enfin, soignez la présentation de l’assiette ! Des yeux en tomate, un nez en brocolis et une bouche en pomme de terre lui donneront toujours plus envie qu’une ratatouille pleine de jus servie à côté d’un steak haché. Amusez-vous avec les couleurs, les formes et les matières des fruits et légumes pour rendre l’assiette de votre enfant drôle et appétissante !