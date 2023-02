Alimentation : à cause de l'inflation, vos courses coûteront près de 800 euros plus cher cette année

Pour arriver à ce chiffre, le panéliste a analysé la hausse moyenne de 300.000 références constatées dans 10.000 magasins dans toute la France, précise l’association dans un communiqué publié ce mercredi 8 février, rappelant que ce "surcoût était déjà de 280 € en 2022". Pour beaucoup de Français, du fait de la hausse généralisée des prix et du coût de l'énergie, pas d’autre choix que de réduire la voilure. Ainsi, selon une enquête menée par l’Institut NielsenIQ, plus d’un Français sur deux déclare limiter l’usage de sa voiture (55%) et acheter moins de vêtements (51%). La moitié affirme également réduire le nombre de sorties (50%). Plus inquiétant encore, "25% rognent désormais sur leurs dépenses alimentaires, soit 7 points de plus" par rapport à la précédente enquête qui date de mai dernier.