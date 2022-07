Alimentation : Bruno Le Maire veut lutter contre les marges "inacceptables", mais l'État en a-t-il le pouvoir ?

Du côté de Bercy, on envisage aussi des dispositifs de contrôle assortis de sanctions. "En raison de chocs externes comme la guerre en Ukraine ou la grippe aviaire, de nouvelles négociations commerciales ont lieu en ce moment entre les enseignes de la grande distribution et les fabricants de produits de consommation courante", nous glisse-t-on. "C’est le résultat de ces renégociations qui déterminera les prix auxquels seront vendus les produits de grande consommation dans les mois à venir", ce qui implique que "sur ce point un équilibre doit être trouvé entre des hausses de coûts pour les producteurs et les industriels qui peuvent être justifiées par le contexte économique, et en même temps le besoin de transparence sur les causes qui permettent de justifier ces coûts".

L'État entend faire respecter les lois Egalim 1 et 2, qui ont notamment "pour but de permettre [...] aux agriculteurs d’avoir un revenu digne en répartissant mieux la valeur", comme l'explique l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique.

Les agents de la DGCCRF sont mobilisés sur le terrain pour s'assurer que ces textes sont respectés. Les contrôles en ce domaine ont été d'ailleurs été "renforcés plus tôt cette année", indique-t-on à TF1info, si bien que "près de 1 100 contrôles ont été menés depuis le début de l’année pour s’assurer du respect des dispositifs mis en place et pour garantir un juste partage de la valeur tout au long des filières".