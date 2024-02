Céréales vs légumes : quand les inégalités sociales se retrouvent dans l'assiette des Français

Une étude de l'Insee publiée mardi confirme que l'alimentation des Français diffère selon leurs revenus. Les ménages les plus modestes apparaissent comme des grands mangeurs de pain ou encore de céréales. A contrario, les ménages les plus riches privilégient les fruits et légumes, notamment exotiques et les produits de la mer.

"Dis moi ce que tu manges et je te dirais combien tu gagnes." C'est en substance ce que rappelle une étude de l'Insee publiée mardi 27 février sur l'évolution des consommations alimentaires des Français. Si cette dernière, menée sur dix ans entre 2009 et 2019, vient confirmer que l'alimentation des ménages diffère en fonction des revenus, il en ressort que cet écart s'accentue. Dans le détail, les ménages les plus modestes apparaissent comme des grands mangeurs de pain ou encore de céréales, avec 2,8 points de plus que la moyenne selon cette étude, et une explosion des quantités achetées en dix ans (+60% de pâtisseries et +41% de pain).

"Un côté compensation sur le plaisir"

Comment expliquer cette tendance ? "Il y a un côté compensation sur le plaisir que peuvent procurer certains plats, comme les gâteaux que l'on va retrouver chez les ménages les plus modestes", explique dans le reportage en tête de cet article Gwenaelle Gault, directrice générale de l'Observatoire Société et Conso (Obsoco). "L'idéal c'est de pouvoir avoir à la fois le plaisir et la qualité. Quand on ne peut pas avoir la qualité et qu'on est obligé d'aller vers le moins cher on va au moins aller vers le plaisir", ajoute-t-elle.

"On voit justement sans doute les plus modestes se tourner davantage vers les aliments les moins chers, le riz, les pâtes, les œufs, on va privilégier la viande blanche aux viandes rouges, évidemment beaucoup moins le poisson qui a connu une inflation encore plus forte, on va consommer moins de fruits et légumes que ne le font les catégories les plus favorisées", détaille encore Gwenaelle Gault.

A contrario, parmi les produits privilégiés par les ménages les plus riches figurent notamment les fruits exotiques et les produits de la mer avec un budget 10% plus élevé que la moyenne pour ces derniers, précise l'étude.