Qu'est-ce que le label "anti-gaspillage alimentaire" qui entre en vigueur ce vendredi ?

Des formations du personnel ou des opérations de contrôle par des tiers seront également considérées. Dans le détail, une étoile correspondra à un "engagement" correct de l'entreprise contre le gaspillage alimentaire, deux étoiles à une "maîtrise" de la problématique et trois étoiles à un comportement "exemplaire", détaille le ministère de la Transition écologique sur son site. L'attribution du label dépendra d'un organisme certificateur indépendant agréé par l’État.

Les étoiles, qui seront affichées sur les produits, ont "pour but d’améliorer et de valoriser les pratiques, et de garantir un niveau réduit de gaspillage alimentaire aux consommateurs, aux partenaires professionnels, et au public en général", précise encore le ministère.