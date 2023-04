Alimentation : le Nutri-Score pousse les industriels à améliorer leurs recettes, selon l'UFC-Que choisir

Les barres céréalières (43% d'affichage), les pains spéciaux et biscottes (61%) et les céréales du petit-déjeuner (97%) ont ainsi vu leurs Nutri-Score s'améliorer ces sept dernières années. "La proportion de Nutri-Score favorable 'A', 'B' et 'C' pour les barres céréalières a été multipliée par 2 (de 25% à 49%). Dans le même temps, la part des Nutri-Score 'A' et 'B' a été multipliée par près de 5 pour les céréales du petit déjeuner (de 8% à 38%) et est passée de 40% à 62% pour les pains spéciaux et les biscottes", écrit l'UFC-Que choisir dans son étude.