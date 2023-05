Le prix du sucre flambe, mauvaise nouvelle pour votre portefeuille

En cause, une baisse de la production attendue en Inde, en Chine et en Thaïlande, liée notamment à la sécheresse. Par ailleurs, "le lent démarrage" de la récolte de canne à sucre au Brésil et la hausse des prix internationaux du pétrole brut, qui renforce la demande pour de l'éthanol à base de canne à sucre, tirent les prix vers le haut. Sans oublier la flambée des tarifs de l'énergie, qui a aussi des répercussions sur la production de sucre, puisque les sucreries sont très consommatrices, notamment en gaz.