La moutarde manque toujours à l'appel

Concernant la moutarde, cela s'explique par le fait que l'Ukraine et la Russie sont de gros exportateurs. Mais aussi et surtout le réchauffement climatique au Canada : les récoltes sont passées de 134.000 tonnes en 2019 à moins de 50.000 tonnes en 2021. Or, 70 à 80% des graines qui servent à confectionner notre subtil condiment sont importées des plaines de l'Alberta et de la Saskatchewan.