La vague de chaleur en Espagne, mauvaise nouvelle pour votre porte-monnaie

"Cette sécheresse aura des conséquences sur la filière fruits et légumes, car c'est l'Espagne qui donne le 'la'", prévient dans les colonnes du Parisien Olivier Dauvers, spécialiste de la grande distribution. "Il y aura sans doute une baisse des approvisionnements et des tensions sur la disponibilité des produits."

Répercussion directe : lorsque l'offre est plus rare et la demande toujours aussi importante, les prix augmentent. Et le consommateur trinque. "Les arbres vont moins produire et les fruits contiendront moins d'eau, la quantité va diminuer", poursuit-il. "Les prix vont forcément augmenter pour les courgettes, les tomates, les salades, pêches et abricots qui doivent arriver en France en mai et juin."