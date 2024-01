Pourquoi vous devez fuir les produits ultra-transformés ?

Difficile d’échapper aux produits ultra-transformés dans notre consommation quotidienne. Ces aliments ont subi de nombreux traitements et contiennent beaucoup d’additifs. Des procédés et compositions qui sont souvent soupçonnés de provoquer des maladies, mais pas seulement.

C’est un terme que les consommateurs entendent de plus en plus souvent. Les aliments ultra-transformés (AUT) sont régulièrement pointés du doigt. Pour autant, le public ne sait pas forcément en quoi ils sont mauvais. Ces produits se trouvent pourtant dans presque tous les rayons alimentaires des supermarchés et nous en consommons désormais presque sans nous en rendre compte. On qualifie d’ultra-transformés des produits qui ont subi un grand nombre de manipulations physiques, chimiques ou biologiques et l’ajout d’éléments visant à modifier leur goût, leur texture, leur durée de conservation. Autant de transformations qui n’existent pas en cuisine et qui permettent par exemple de conserver une viande plusieurs semaines au lieu de quelques jours. Il s’agit essentiellement de nourriture prête à consommer comme les barres chocolatées, la charcuterie avec nitrite, les nuggets de poulet, sodas, bonbons, etc.

Quelle est la valeur nutritionnelle des produits ultra-transformés ?

Généralement, ces aliments ont peu de qualités nutritionnelles. Le site Manger-Bouger note que 80 % d’entre eux affichent une note nutri-score inférieure à C. Ils sont souvent riches en sel, graisse ou sucre et pauvres en vitamines et minéraux. Ce n’est cependant pas une généralité. Par ailleurs, des aliments peu transformés peuvent, eux aussi, être mal classés. Une pâtisserie artisanale peut être de qualité, mais ne constitue pas un repas équilibré.

Récemment, une étude britannique citée par l'Inserm a relevé une corrélation entre une forte consommation d’aliments ultra-transformés et un risque dépressif. "Il a été montré que ces produits favorisent le stress oxydatif et l’inflammation, et qu’ils modifient le microbiote intestinal ou encore l’expression du génome. Il n’est donc pas exclu qu’ils aient un impact sur la santé mentale, connue pour être sensible à ces différents facteurs", ont relevé les chercheurs. Une critique qui s’ajoute à de nombreuses autres.

Ce n’est pas tant la valeur nutritionnelle de ces produits qui inquiète, mais la présence de substances controversées. Les additifs y sont nombreux. Leurs effets restent l’enjeu de débats scientifiques. Il est en effet difficile de démontrer qu’un ingrédient est à l’origine d’une maladie et dans quelle proportion. Mais de nombreuses études ont déjà observé une corrélation entre la consommation importante d’AUT et l’augmentation des risques de maladies métaboliques et de cancer.

Des inquiétudes au-delà de la composition

Outre la composition de ces produits, ils sont souvent laissés en contact avec des emballages pendant de longues périodes. Les effets de cette pratique font débat sur le plan sanitaire. Le risque de contamination au cours des nombreux procédés de transformation est aussi pointé du doigt.

Ces AUT influeraient également sur notre mode de vie et de consommation. Certaines études remarquent qu’ils sont associés à une ingestion rapide. Or, manger trop vite réduit la capacité d’absorption des nutriments et nuit à la santé intestinale. Mieux vaut leur préférer des produits bruts que l’on cuisinera, pour sa santé ainsi que pour l’impact environnemental de notre alimentation. Pratiques et souvent attrayants, les produits ultra-transformés multiplient donc les raisons de s’en méfier.