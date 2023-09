Rappel produit : ces cordons bleus vendus par Super U présentent un risque de Listeria

C'est un plat prisé des enfants (et parfois des plus grands), mais la prudence doit être de mise pour de nombreux consommateurs. Ce mercredi 6 septembre, l'enseigne Système U procède au rappel massif d'une partie de ses cordons bleus, prévient la plateforme officielle RappelConso. Ces produits étaient vendus dans toute la France et font l'objet d'un rappel "volontaire" en raison d'un risque de présence de Listeria.

Il s'agit, pour être précis, des cordons bleus de dinde de la marque "U" vendus par deux dans des barquettes de 200 grammes. Le numéro du code barre du produit rappelé est le 3256228120465. La date limite de consommation indiquée est le 13 septembre 2023. Toute la France est concernée par ce rappel alors que le produit a pu être présent dans tous les supermarchés de l'enseigne (Super U, Hyper U, U Express et Utile).