Présence de Listeria : du jambon Label Rouge rappelé par Lidl

Attention si vous avez récemment acheté du jambon cuit dans une enseigne Lidl. La marque de grande distribution procède en effet à une campagne de rappel pour du jambon cuit supérieur découenné Label Rouge de la marque Saint Alby. Les produits concernés portent le code-barres 20057626, numéro de lot 0421400006 et avec une date limite de consommation au 12/06/2022.

Le jambon a été commercialisé entre le 23 et le 24 mai dans de nombreux commerces Lidl, tous situés dans les régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Compté. Le site gouvernemental rappel.conso.gouv a publié la liste des magasins concernés. Les consommateurs qui auraient acheté ces barquettes sont invités à ne pas consommer le produit et à le ramener dans le lieu d'achat pour se faire rembourser.