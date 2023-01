Plus gras et moins bons pour la santé : les fausses promesses des produits "sans sucres ajoutés"

Depuis quelques années, les entreprises de l'agroalimentaire surfent sur la volonté des Français de réduire leur consommation de sucre et multiplient les offres avec la mention "réduit en sucre" ou "sans sucres ajoutés". Des produits qui rapportent gros, souligne l'UFC-Que choisir, indiquant que ceux étudiés ont coûté, en moyenne, 30% plus cher que les 14 versions classiques achetées pour comparaison. "Or, ce surcoût n'est pas toujours justifié. Les denrées censées renfermer moins de sucres ne sont pas forcément plus saines, ni même moins caloriques que les versions classiques", précise l'association.

Pour arriver à ce constat, elle a passé au crible des centaines d'articles proposés dans les rayons des supermarchés. Conclusion : "Nos observations indiquent que rares sont les produits prétendument allégés réellement recommandables", avance l'association de défense des consommateurs. Nombreux sont ceux qui sont en réalité constitués d'ingrédients qui regorgent naturellement de sucre comme le jus de raisin dans des conserves de fruits, les dattes séchées ou encore les céréales.

Et l'UFC-Que choisir d'indiquer quelques exemples : le chocolat Poulain "avec moins de sucres" en contient en vérité... 91% de plus que le classique. Des barres de céréales de la marque Nakd qui se vantent "sans sucre ajouté" en contiennent 94% de plus que des barres de céréales de la marque U en raison d'une recette comprenant 53% de dattes. Même chose sur une boisson Carrefour à l'épeautre censée être, elle aussi, "sans sucre ajouté" mais qui en renferme presque autant qu'un soda, soit 492% de plus que la plupart des laits de soja.