Alimentation, vêtements, jeux vidéo : vos astuces pour payer moins cher

Il y a aussi des magasins qui nous font gagner de l'argent, comme cette enseigne de Seine-et-Marne. Les clients viennent y revendre toutes sortes de choses dont ils n'ont plus l'usage. "Des sacs à main ou des bijoux, parce que je ne m'en sers plus. J'ai récupéré 190 euros, je ne m'y attendais pas", affirme une cliente. Et dans ce même magasin, on fera de nouveaux achats, encore moins chers, puisque ayant déjà servi. Le marché de l'occasion ne cesse de s'étendre. Plus économique, il est aussi plus écologique, car on évite ainsi de jeter.