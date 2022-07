Allocation de rentrée scolaire : ce qu'il faut savoir sur cette aide versée cet été

L’allocation de rentrée scolaire est versée sous conditions de ressources. L’enfant doit être âgé de 6 à 18 ans et être scolarisé (ou en apprentissage) dans un établissement public ou privé reconnu par l’État. Et les ressources de la famille ne doivent pas dépasser un certain plafond : 25.370 euros (avec un enfant à charge), 31.225 euros (pour deux enfants), 37.080 euros (pour trois enfants) et 5855 euros (par enfant en plus). À noter que ces plafonds concernent les revenus de l’année 2020. "En cas de léger dépassement du plafond, une allocation dégressive appelée allocation différentielle, calculée en fonction des revenus, peut être versée", précise la Caf sur son site internet. En cas de doute, vous pouvez calculer l’aide dont vous bénéficierez via un simulateur en ligne.