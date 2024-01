Allons-nous tous subir l’augmentation des prix de l’électricité ?

Depuis un an, la sortie du bouclier tarifaire sur l’énergie fait exploser les prix de l’électricité. Davantage taxés, les fournisseurs ne peuvent faire autrement que de répercuter ces hausses. Pour la contourner, comparer les offres.

+8,6 % à +9,8 %. Au 20H de TF1 dimanche soir, Bruno Lemaire, ministre de l’Économie et des Finances, a annoncé une nouvelle hausse des prix réglementés de l’électricité au 1er février prochain. Problème, cette énergie a déjà bondi de 44 % depuis août 2022. De quoi alourdir la facture des ménages de plusieurs dizaines d’euros pour un studio non chauffé à cette énergie, à plusieurs centaines pour une maison individuelle de plus de 120 m² chauffées aux radiateurs électriques.

Deux fois par an, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) propose d’augmenter ou de baisser les tarifs réglementés de l’électricité. La fin du bouclier tarifaire, qui a bloqué les prix en 2022, met l’organisme sur une voie étroite de rattrapage entre les coûts et les tarifs de l’électricité. L’augmentation des taxes et des coûts d’approvisionnement justifient ce bond. Conséquences, tous les fournisseurs doivent répercuter cette hausse s’ils refusent de se mettre en difficulté. Mais en fonction du contrat choisi, cette modification tarifaire n’interviendra pas au même moment.

Les tarifs réglementés premiers visés

Les abonnements indexés aux tarifs réglementés subissent immédiatement l’évolution décidée par le gouvernement. En d’autres termes, dès que les tarifs réglementés augmentent, les tarifs indexés suivent (même mouvement en cas de baisse). En France, plus de 80 % des ménages et petites entreprises restent protégés par le tarif réglementé. Le contrat bleu d’EDF ou ceux des fournisseurs alternatifs gardent la cote.

Offres à prix fixes momentanément protégées

Les fournisseurs d’électricité alternatifs rivalisent de compétitivité pour proposer des prix attractifs. Beaucoup choisissent de mettre sur le marché des contrats à prix fixe : pendant une période donnée (souvent un an), vous restez sûrs de payer votre électricité au même prix malgré les augmentations. En revanche, dès que la durée de l’offre se termine, le prix évolue en fonction du prix du kilowattheure. Attention, les fournisseurs reconduisent ces offres tacitement (sans résiliation avant son terme).

En l’occurrence, si votre contrat se termine fin février, vous supporterez une flambée des prix accumulée depuis août 2022 (plus de 40 %). À noter que les fournisseurs doivent vous avertir au moins un mois avant la modification du tarif de votre futur contrat.

Pour rappel, les offres de marchés non indexées sur le tarif réglementé, mais sur le marché de gros, sont immédiatement impactées par la hausse. Ces contrats ne vous avantagent pas puisqu’ils changent régulièrement en fonction des aléas économiques et politiques.

Comparez-vous à d’autres fournisseurs

Même si les tarifs de l’électricité continuent leur progression, vous pouvez toujours faire des économies. Pour en avoir le cœur net, faites une simulation sur les comparateurs.

Électricité verte, différentes plages d’heures creuses, renoncer à utiliser de l’électricité en période de fortes tentions sur le réseau… Plusieurs facteurs peuvent changer la donne aux yeux de certains fournisseurs.