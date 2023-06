Alpine fait son show au Mans, des records "électriques", l’habitacle du futur selon Peugeot : l’actualité auto de la semaine

Tesla, Porsche et Mercedes font la chasse aux records des électriques ! La Tesla model S Plaid est devenue LA voiture électrique de série la plus rapide sur le Nürburgring, le mythique circuit allemand. À titre de comparaison, elle est sept secondes plus rapide que la Porsche Taycan Turbo S. Mais pensiez-vous vraiment que la marque allemande allait se laisser rouler dessus ? Pour fêter ses 75 ans, Porsche a présenté le sublime concept Mission X. Une hypercar 100 % électrique aussi belle à l’intérieur qu’à l’extérieur dont l’objectif est de devenir la voiture la plus rapide du monde sur le Nürburgring (toute motorisation confondue). Avec son design, la marque s’éloigne pour la première fois de la 911, repris sur la plupart des modèles actuels. Mission X a également pour but de générer deux fois plus d’appui aérodynamique qu’une 911 GT3 RS. De beaux objectifs donc, qui lui permettront peut-être de battre la Mercedes-AMG One (hybride) !