Alpine teste son A290 B auprès des “Alpinistes” : les impressions des spécialistes sont-elles bonnes ?

En juin 2023, la marque fête les 50 ans de son titre de constructeur en championnat du monde des rallyes. À cette occasion, Alpine a rassemblé les acteurs de l’époque, à savoir Michèle Espinosi-Petit, l’ancienne copilote de Jean-Pierre Nicolas, Jacques Cheinisse, l’ancien responsable d’Alpine en compétition ou encore l’ancien pilote Jean Ragnotti, dont la main est toujours aussi habile lorsqu’il s’agit de signer des autographes !

L’autre intérêt majeur de ce rassemblement, organisé à Dieppe il y a quelques jours, est surtout de présenter à tous les passionnés de la marque son modèle 100 % électrique : l’A290 β. Ce n’est désormais plus un secret pour personne : l’avenir est électrique. La philosophie de cette voiture inspirée de la Renault 5 Alpine est néanmoins de “fabriquer son présent et son futur en s’inspirant du passé”, comme l’indique le journaliste Jean-Etienne Celle. Et, force est de constater que l’A290 beta attire les curieux !