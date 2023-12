Aluminium, fer, acier, PVC : quel est le meilleur matériau pour son portail ?

Le portail joue un rôle esthétique, car c’est la première chose que l’on remarque en arrivant devant une maison. Associé à une propriété, il doit aussi répondre à d’autres exigences afin de remplir sa mission au quotidien. En fonction de vos besoins en termes de design, robustesse, sécurité et durabilité, il convient d’opter pour le matériau le plus adapté.

On retrouve généralement deux systèmes pour ouvrir et fermer un portail. Les modèles à battants et coulissants se disputent le marché. Il y a aussi ceux qui fonctionnent manuellement ou à l’aide d’un moteur. Mais peu importe, ces critères n’ont pas de réel impact sur les vraies qualités d’un portail. Le choix du matériau reste l’élément clé.

Les avantages et les inconvénients du portail en PVC

Économiquement parlant, le portail en PVC reste l’option la plus efficace. Il s’agit du choix idéal en cas de budget restreint, car on peut trouver des modèles à 500 euros. Facile d’entretien, le PVC se nettoie facilement à l’eau. Un coup d’éponge suffit pour enlever les taches.

Aucune protection particulière n’est recommandée pour ce type de portail. Il ne rouille pas, se raye peu et supporte bien les airs marins – pratique si vous habitez en bord de mer. En revanche, sa teinte a tendance à se décolorer sous les effets du soleil.

La légèreté du portail en PVC représente à la fois un avantage et un inconvénient. Certes, cela le rend simple à installer, mais il peut se casser sous l’effet de fortes rafales s’il n’est pas renforcé par un encadrement en aluminium ou en acier.

À noter que ce type de portail ne dure pas dans le temps. En général, il faut le remplacer tous les dix à quinze ans.

Faut-il choisir un portail en métal (fer ou acier) ?

Composé de fer ou d’acier, le portail en métal a comme principal atout d’être déclinable en de multiples formes, styles et couleurs. Il peut être doté de plusieurs accessoires comme les volutes ou les pointes.

Le métal se révèle également très résistant dans le temps, contrairement au PVC. En contrepartie, il convient de l’entretenir régulièrement afin de lutter contre la corrosion et la rouille. On applique un traitement spécifique tous les ans.

Attention à ne pas choisir un modèle en acier si vous habitez un front de mer, car l’air marin a un effet corrosif sur la matière. Et pour une protection optimale, on opte davantage pour l’acier galvanisé.

Le portail en aluminium, un bon compromis

Si vous hésitez entre le portail en métal ou celui en PVC, l’aluminium représente une alternative intéressante. Particulièrement résistant, ce matériau 100 % recyclable a comme avantage de ne pas nécessiter d’entretien régulier. En plus d’être étanche, il ne rouille pas contrairement au métal.

Vous trouverez sur le marché de nombreux coloris et styles différents. Pour cette raison, les portails en aluminium s’avèrent les plus esthétiques. D’autant plus qu’ils ne décolorent pas au fil du temps et trouvent tant leur place dans un style moderne que rétro.

Bien que l’aluminium reste le matériau le plus onéreux, il montre davantage de fragilité que le métal. Il peut se bosseler s’il est frappé. Afin qu’il résiste mieux aux chocs et aux gros coups de vent, on choisit un aluminium associé à un manganèse.