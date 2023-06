Apéro : la composition parfaite pour garder la ligne

On le sait, l’alcool n’est pas bon pour la ligne. Cela est dû au nombre de calories contenu dans chaque verre. Pour y remédier, Sarah Marin-Maire, diététicienne et co-fondatrice de Make Me Healthy, conseille une liste de boissons originales et savoureuses qui vont ravir les amateurs d’apéro. Eau aromatisée, thés glacés maison, jus de fruits ou smoothie : les idées n’ont de limite que votre imagination. Elle donne d’ailleurs plein d’idées sur son blog, à tester à l’apéro comme pour d’autres occasions.