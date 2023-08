Nos astuces pour faire entrer la lumière dans une pièce trop sombre

Plus un espace est encombré, plus la lumière aura du mal à passer. Si la pièce est surchargée, vous créerez, en plus, une atmosphère étouffante. Ainsi, on mise sur le minimalisme et l'organisation pour éviter de perdre le peu de luminosité. On choisit donc des meubles adaptés à la taille de la pièce et à l'usage. On fait en sorte d'en disposer le moins possible afin de ne pas cacher les murs qui reflètent la lumière. On peut également les choisir bas et de couleurs claires pour une décoration lumineuse et éviter le sentiment d'écrasement.