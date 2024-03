"Ça manque, ça aidait vraiment" : les adeptes des promos regrettent le bon vieux prospectus

Les prospectus distribués par les grandes surfaces ont quasiment disparu de vos boîtes aux lettres. Les uns après les autres, les supermarchés ont abandonné le papier pour les promotions à l'aide d'un QR code. Une mauvaise nouvelle pour de nombreux consommateurs à la recherche de promotions.

Pour dénicher les bons plans et remplir leur caddie, les clients de l'enseigne Cora ne peuvent plus compter sur les catalogues promotionnels. Ils ont disparu depuis un an et certains les regrettent. "Ça manque un petit peu parce qu'on n'est pas au courant de tout", explique un client. "Ça aidait vraiment, il y avait les promotions un article acheté, le deuxième offert, maintenant, il n'y a plus tout ça", surenchérit une autre cliente. Mais pour l'enseigne, pas question de revenir en arrière. "L'arrêt des prospectus nous a permis de tester de nouveaux dispositifs promotionnels digitaux et donc de toucher de nouveaux clients", affirme la marque dans un communiqué.

"On aime bien savoir ce qui va arriver la semaine d'après"

Pourtant, les applications qui ont remplacé les prospectus ne déclenchent pas les mêmes comportements chez le consommateur. "Les prospectus sur application mobile fonctionnent moins bien. C'est plus quelque chose qu'on va vérifier avant d'y aller, alors que le prospectus en boite aux lettres, il pouvait être un déclencheur de visite", affirme Laura Bokobza, experte en gestion d'entreprise. Lidl l'a bien compris. Elle a diminué, mais pas totalement supprimé la distribution des catalogues, qui sont toujours aussi prisés. "On aime bien savoir ce qui va arriver la semaine d'après", explique un client. "En le feuilletant, on peut revenir dessus, se dire 'ah oui, il y avait ça', et puis vérifier", confirme une autre cliente de passage.

Une seule enseigne a réussi la transition, il s'agit du groupe E.Leclerc. Elle aurait, selon les clients, intensifié ses campagnes publicitaires dans la presse pour compenser la fin des prospectus. Une mesure sans impact pour son image et plus écologique. Chaque année, elle utilisait près de 50.000 tonnes de papier.