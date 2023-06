Anticiper ses dépenses de vacances, la clef pour un budget optimisé

Anticiper est aussi le maître-mot qui doit vous guider pour prévoir vos transports et vos logements. Dans les deux cas, les prix sont soumis à ce que l’on appelle le “yield management”. Cette pratique commerciale consiste à faire évoluer les prix en fonction de la demande et du comportement des consommateurs afin d’optimiser le rendement de l’entreprise. “Plus on réserve tôt, moins on paie cher”, explique le Routard à Ouest France, qui estime qu’il faut s’y prendre “au moins deux mois à l’avance”.

Si vous passez par une plateforme de réservation en ligne type Booking, Hotel.com ou encore Expedia, il existe une application française Pop in hotel, qui vous permet d’économiser sur les commissions. Pour optimiser ses dépenses de vacances, il faut être patient et prêt à passer du temps sur internet pour comparer les différentes offres.