SMIC, impôts sur le revenu, taxe foncière… : ce qui change pour votre budget au 1er janvier 2023

Propriétaires immobiliers, restez sur vos gardes et attendez-vous à une probable augmentation de la taxe foncière. Le gouvernement ne plafonnera pas la révision des valeurs locatives cadastrales. Ces valeurs servent de base dans le calcul de la taxe foncière. Les valeurs locatives cadastrales devraient donc suivre l’inflation et augmenter d’environ 7 % en 2023. Conséquence, des augmentations impressionnantes pourraient intervenir : on parle de 50 % à Paris ou 20 % à Grenoble.