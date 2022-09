Taux d’usure, ticket-restaurant, vaccination… ce qui change en octobre

Échéances fiscales à venir : les propriétaires ont jusqu'au 17 octobre pour s'acquitter du paiement de la taxe foncière pour ceux qui le font encore sur papier. Les particuliers souhaitant régler en ligne ont jusqu'au 22 octobre pour le faire. Le prélèvement sera effectué sur le compte bancaire à partir du 27 octobre. Si vous avez plus de 300 € à payer à l’administration fiscale, au titre de votre impôt sur le revenu, le prélèvement du montant restant interviendra automatiquement le jeudi 27 octobre.

Bourse de collège : vous avez jusqu'au 20 octobre pour déposer votre demande, que votre enfant soit scolarisé en établissement public ou privé. Vous avez jusqu'au 31 octobre s'il est inscrit au CNED. Le site service-public.fr rappelle que pour l'année scolaire à venir, les montants de la bourse de collège vont de 35 euros à 153 euros par trimestre. L'octroi de cette bourse dépend de vos revenus de référence déclarés en 2021.

Passeport prévention : il entre en vigueur ce samedi. Il vise à renforcer la prévention santé au travail.

Déduction fiscale pour les heures supplémentaires : la réalisation d'heures supplémentaires et le renoncement des jours de repos donnent désormais le droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales.

Contrôle technique des deux-roues : il devait entrer en vigueur au 1er octobre. Le Conseil d’État a désavoué le gouvernement, en mai dernier, en affirmant que le report de l’entrée en vigueur de cette obligation n’était "pas justifié". Le ministère des Transports a pourtant confirmé que les conducteurs de deux-roues ne risquent pas d’amende s’ils n’ont pas fait leur contrôle technique. Un flou que le gouvernement devrait éclaircir.

Changement d’heure : dans la nuit du 29 au 30 octobre, la France passera à l’heure d’hiver, comme l’essentiel des pays européens. À 3 h du matin, il sera 2 h, ce qui fera "gagner" une heure de sommeil. De plus en plus contesté, le changement d’heure, deux fois dans l’année, est appelé à disparaître. Un projet de directive européenne le prévoyait à compter de 2021, mais la crise sanitaire a perturbé le calendrier. Le texte n’est plus à l’ordre du jour et ne devrait pas être discuté dans un avenir proche.