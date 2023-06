Vacances : comment profiter sans trop dépenser cet été ?

“Vacances, j’oublie tout !” disait la chanson d’Élégance dans les années 80. Et c’est vrai, pendant les vacances, on a tendance à oublier le travail, la maison, ces petits tracas du quotidien… Souvent, on a économisé pour se faire plaisir et on regarde ainsi moins les dépenses. À tort ! Ce n’est pas parce qu’on est en vacances, qu’il faut faire n’importe quoi avec son argent. Au risque de se retrouver bien embêté à la rentrée, rendant le retour à la réalité encore plus difficile. Surtout en cette année marquée par l’inflation. Selon une étude réalisée par Ascott, 15 % des Français consacreront d’ailleurs un plus petit budget à leurs vacances que les années précédentes.