Vacances d’été : des astuces pour ne pas casser votre porte-monnaie

Quand on a un budget serré, on a parfois tendance à renoncer à aller en vacances. Pourtant, il est tout à fait possible de s’offrir des vacances d’été à prix abordable à condition, toutefois, de se fixer un budget. N’hésitez pas à économiser parfois jusqu’à un an en avance. En mettant une somme de côté chaque mois, ce sera plus facile que de sortir une grosse somme d’un coup au moment des réservations.