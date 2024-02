Arnaque : les fausses boutiques en ligne générées par l'IA pullulent sur les réseaux sociaux

De nouvelles marques promeuvent des vêtements "Made in France". Il s’agit de boutiques en ligne générées par l’intelligence artificielle. Ces enseignes sont en réalité basées à Hong-Kong et procèdent au dropshipping.

Depuis plusieurs semaines, des publicités de fausses marques pullulent sur les réseaux sociaux, avec en prime d'importantes réductions sur des vêtements. Parfois, ces publicités sont même sponsorisées sur Facebook. En réalité, ces annonces seraient générées par intelligence artificielle et cacheraient des produits de basse qualité.

Usurper des marques existantes pour renforcer la crédibilité

Les escrocs n’ont aujourd’hui plus de limite et l’intelligence artificielle (IA) n’est pas près de les arrêter. Sur les réseaux sociaux ces derniers temps, de nouvelles "marques françaises" sont promues : Colette Paris, Matteo Berlin, Olivier London, Loïs Amsterdam, etc. Et petit plus, ces boutiques proposent des prix imbattables et des promotions allant jusqu’à -70 %, défiant toute concurrence. Dans des publications postées et sponsorisées sur Facebook, certaines se prétendent même en faillite pour justifier un déstockage, comme le rapporte Le Figaro.

Mais ne vous méprenez pas : ces nouveaux sites ont tout simplement été créés grâce à l’IA et n'ont nullement l’intention de vous envoyer des articles de bonne qualité, encore moins Made in France. "Cet usage de l’IA pour générer des images permet de rendre l’arnaque plus crédible. Les escrocs peuvent créer des clichés de vêtements originaux, que le consommateur ne retrouvera pas ailleurs. Ce qui lui fera croire que la boutique est bien réelle", explique Jean-Baptiste Boisseau, cofondateur de la plateforme Signal Arnaques. Pire encore. Si vous aviez déjà entendu parler d’une enseigne intitulée "Colette Paris", c’est parce qu’elle a réellement existé, mais a malheureusement fermé ses portes en 2017. "Ces personnes vont usurper des marques existantes pour renforcer la crédibilité de leur discours", appuie le cofondateur de Signal Arnaques.

Des marques de dropshipping ?

D’autant que, selon les recherches de l'AFP qui lançait déjà une alerte en décembre dernier, la majorité des vêtements proposés sur ces divers sites Internet seraient directement trouvables sur AliBaba et AliExpress, deux grands sites chinois connus pour brader ses vêtements au quotidien. Une technique semblable au dropshipping, (une vente en ligne où le vendeur ne se charge que de la commercialisation et la vente du produit).

Par ailleurs, la plupart de ces sites sont créés à partir de Shopify, une plateforme d’e-commerce qui permet de créer son propre magasin en ligne contre une redevance mensuelle. L'AFP affirme qu'une société hongkongaise intitulée "Industex Limited" serait derrière la création de "Colette Paris". L'adresse de l’entreprise serait la même que Started HK, "une entreprise qui propose entre autres un service de domiciliation pour les entreprises souhaitant s'enregistrer à Hong Kong".