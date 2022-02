Les Repar’Acteurs : réparer plus pour jeter moins

Si 81 % des Français ont une bonne image de la réparation, seulement 36 % y ont recours quand leurs produits tombent en panne. Et dans ce cas, moins de 16 % se tournent encore vers un professionnel alors que, par exemple, 80 % des appareils électriques et électroniques peuvent être remis en état de marche.

Revendiquant 120 000 entreprises dans le secteur de la réparation (hors automobile), qui constitue un des 7 piliers de l’économie circulaire, l’Artisanat peut être considéré comme la première entreprise responsable de France. C’est pourquoi il s’est engagé avec l’ADEME (Agence de la transition écologique) à travers le dispositif Répar’Acteurs qui identifie et valorise le savoir-faire de 6 500 artisans réparateurs de confiance sur tout le territoire français.

Un annuaire en ligne, facile à utiliser, les références tous : www.reparacteurs.artisanat.fr/. Il suffit d’indiquer le type d’objet en panne et son adresse pour obtenir aussitôt la liste et la carte des professionnels Répar’Acteurs à proximité. En s’adressant à l’un d’entre eux, non seulement on bénéficie d’une compétence reconnue, mais on encourage l’économie et les emplois locaux, tout en luttant contre le gaspillage et la surconsommation. Bref, on développe avec les Répar’Acteurs un cercle vertueux : ça ne peut que marcher !